Foto: W. Bayer

„Wildwasser steht als Symbol für den Fluss der Gefühle – … nicht selten wild über die Stromschnellen der schmerzlichen Erfahrungen fließend, aber auch für die unbändige Lebenskraft in Menschen“…

So stellt sich WILDWASSER vor – die Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt.

Für Betroffene versucht sie schnell Unterstützung zu schaffen und sie bietet Kenntnisse, wie man Folgen oder auch nur Spuren solcher Erfahrungen erkennen und darauf reagieren kann.

Angst und Scham hindern oft daran, über diese Erfahrungen zu sprechen. Manchmal fällt das leichter gegenüber jemand Fremdem als einem Nahestehenden, der womöglich selbst in die schwierige Beziehung (Familie, Arbeitsplatz) verwickelt ist. Darum ist das Angebot „Du darfst dir Hilfe holen!“ so wichtig. Bei Wildwasser Esslingen sind zurzeit acht Beraterinnen zu solcher Hilfe bereit.

Ihre Hilfe ist kostenlos, aber auch therapeutische Maßnahmen kosten ja Geld. So wichtig diese Arbeit ist – die finanzielle Beteiligung von Kreis und Kommunen reicht nicht aus. Wildwasser braucht also selbst Hilfe, durch Spenden und ehrenamtliches Engagement in vielerlei Form.

Helfer im Büro, aber auch beim Chaosputzen, bei der Kinderspielaktion am Postmichelfest oder einem Klangzauberkonzert werden dringend gesucht. Da sind es eher zeitlich begrenzte Aktionen – sonst ist Kontinuität erwünscht. Da seit Neuestem auch Online-Beratung möglich ist, ist auch technische Hilfe gefragt.

Die Helfer wiederum werden unterstützt durch Austausch im Gespräch und in internen Schulungen. Sie sollen älter als 21 Jahre sein (keine Bedingung beim Losverkauf für das Entenrennen heute, am 6. April) und freundlich teilnahmsvoll mit Menschen umgehen können.

Auf der Website von Wildwasser erfährt man viel über die Arbeit der Beratungsstelle.

Sie können sich auch direkt wenden an

Frau Isabelle Schall Tel. 0711/ 35 55 89

E-Mail: info@wildwasser-esslingen.de