Foto: Rainer Hopper

Feuerschlucker, Badezelt mit Badezuber, mittelalterliche Schlemmerey, Steinmetzerey bei der Arbeit, Bogenschießen und dann fragt Sie plötzlich jemand „Was war die herausragende Erfindung des Mittelalters?“. Sie stutzen, kramen Ihr Geschichtswissen zusammen und antworten – „hmm – vielleicht der Buchdruck?“. Ihr Blick fällt auf die antike Druckmaschine im Zelt und Sie denken: „Ist ja interessant …“

So oder so ähnlich geht es den Besuchern „eines der schönsten Weihnachtsmärkte Europas“ (die TIMES aus London) auch wieder während der Adventszeit 2026. Die Welt ist zu Gast in Esslingen und über 100 Christen aus der Ev. Allianz Esslingens vier Wochen lang mittendrin. Sie erklären den Interessierten auf sehr anschauliche Weise die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg, warum das erste gedruckte Buch die Bibel war (auf Latein) und welche revolutionäre Bedeutung die Reformation hatte, die dank des Buchdrucks gelungen ist. Dazu auch wie Martin Luther die deutsche Sprache mit seiner Bibelübersetzung geprägt hat. Ergänzend dürfen Die Besucher am Stand dann noch selbst aktiv werden und einen Druck anfertigen – auf einem originalgetreuen Nachbau einer Gutenberg-Presse. Die erste „Druckerin“ in diesem Jahr kam übrigens aus den USA – auf Weihnachtsmarkturlaub in Deutschland! Rainer Hopper