Drittes Konzert des Esslinger Orgelsommers

Das dritte und somit vorletzte Konzert des Esslinger Orgelsommers ist am 25. Juli um 19.00 Uhr in der evangelischen Stadtkirche St. Dionys. Solistin an diesem Abend ist Hanna Schüssler, die als Kirchenmusikerin der Stadtkirche mit der Orgel bestens vertraut ist. Festlich beginnt der Abend mit Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge in Es-Dur. Das dreiteilig aufgebaute Werk gilt als eines der größten und aussagekräftigsten Orgelwerke Bachs und gab Anlass zu zahlreichen Betrachtungen. Die anschließende Toccata XI des barocken Komponisten Georg Muffat ist ein Orgelwerk, das seinerzeit durch eine Fülle an harmonischen und melodischen Ideen herausstach. Nach drei Choralbearbeitungen von Ernst Pepping, einem Komponist und Kirchenmusiker des 20. Jahrhunderts, spielt Hanna Schüssler die Apparition de l’Eglise eternell von Oliver Messiaen. Eine Vision der ewigen Kirche, die das Instrument dynamisch herausfordert und die Spiritualität und Ehrfurcht des Komponisten hörbar macht.

Der Eintritt ist frei.