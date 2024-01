Dritter Wettkampftag in der Compoundbogenliga

Foto:

Am Samstag fand in Nürtingen der 3. Wettkampftag der Württembergischen Compoundbogenliga statt. Das Ligateam der SGes Esslingen e.V. war mit den Schützen Manne Schnell, Oleg Schulz, David Simmons, Torsten Möller und Albert Marosi vertreten und zeigte gute Leistungen. Sie konnten gegen SV Brochenzell, BSC Schömberg, BSC Eschenbach, SVng Endersbach-Strümpfelbach und BWT Kirchentellinsfurt gewinnen. Nur 2 Matches gingen knapp verloren. Dank dieses Laufs konnte Esslingen sich auf Tabellenplatz 5 verbessern. Unsere Schützen haben sich somit eine gute Ausgangsposition für den letzten Wettkampftag am 3.2. in Welzheim erarbeitet.

Compoundbogenschießen ist eine Sportart, die immer mehr Anhänger findet. Hier sind einige interessante Fakten, die Sie vielleicht noch nicht wussten:

– Der Compoundbogen ist eine moderne Variante des Bogenschießens, die in den 1960er Jahren in den USA entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine besondere Bauweise aus, die eine höhere Präzision und Pfeilgeschwindigkeit ermöglicht.

– Im Gegensatz zum traditionellen Bogenschießen wird der Compoundbogen mit Hilfe von Umlenkrollen gespannt. Dadurch wird eine höhere Kraftersparnis beim Auszug ermöglicht.

– Moderne Compoundbögen werden mit einem Visier und einer mechanischen Lösehilfe (Release) geschossen.

– Beim Compoundbogenschießen gibt es verschiedene Disziplinen, darunter das Feldbogenschießen, das 3D-Bogenschießen und das Bogenschießen auf Zielscheiben. Autor: Benjamin Sorg