Diskussionsbeitrag zu Gasheizungen.

Foto: Sanzenbacher

Erdgas galt lange als umwelt- und klimafreundlich. Erdgas besteht hauptsächlich aus Methan. Im Gegensatz zu Öl, Benzin, Diesel, Kohle oder Holz hat Erdgas einen hohen Wasseranteil im Abgas. Der CO2-Anteil ist zwar fossilen ursprungs, allerdings deutlich geringer als bei den anderen Genannten.

Schädlich sind die unbeabsichtigten Methan-Emissionen bei der Erdgas-Förderung. Methan ist nach CO2 das zweitwichtigste Treibhausgas, auch wenn die Verweildauer von Methan in der Atmosphäre deutlich geringer ist als bei CO2.

Laut wiki.bildungsserver.de sind für 50 bis 65% der weltweiten Methan-Emissionen wir Menschen verantwortlich. Davon verursacht die Viehzucht ca. 26%, die Gas- und Kohleförderung zusammen ca. 28%. Weitere Verursacher sind Mülldeponien (ca. 23%), der Reisanbau (ca. 11%) und das Verbrennen von Holz (ca. 12%).

Erdgas verbrennt schadstoffarm. Moderne Brennwertthermen emittieren keinen Feinstaub, wenig Kohlenmonoxid jedoch Stickoxide wie alle Brennstoffe. Im Vergleich zu unbehandelten Dieselabgasen sind die Sickoxid-Emissionen hier allerdings sehr gering.

Erdgasheizungen verwenden eine einfache Technik und sind deshalb vergleichsweise günstig in Anschaffung und Wartung. Deren Effizienz ist im Vergleich zu allen anderen Brennstoffen die höchste. In Kombination mit Fussbodenheizungen kann die hohe Effizienz noch gesteigert werden. Erdgasheizungen haben aber auch bei guten Heizkörpern eine hohe Effizienz und sind im Bestand deshalb schwer zu ersetzen.

Die Umstellung auf Erdgas-Zentralheizungen hat in der Vergangenheit die Luftqualität in Wohngebieten deutlich verbessert. Jetzt stehen wir vor dem Dilemma, dass Erdgas klima- und weltpolitisch in der Kritik steht. Die Umstellung auf Holzheizungen hätte katastrophale Auswirkungen auf Luftqualität und Waldbestand. Im Neubau könnte die Passivhausbauweise eine Lösung sein, sowie der Einsatz von Wärmepumpen. In Bestandsgebäuden ist aus meiner Sicht bislang keine gute Lösung in Sicht.