Seit 24 Jahren veranstalten Verbände und Organisationen der Behindertenhilfe am 5. Mai verschiedenste Aktionen, um am europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung auf verschiedene Probleme in der Gesellschaft aufmerksam zu machen, die bis heute das Leben von Menschen mit Behinderung unnötig schwer machen. Auch im Kunstdruck CentralTheater gibt es an jedem 5. Mai eine Veranstaltung, an der viele Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zu Wort kommen und in Form eines Poetry Slams über ihren Alltag und das Thema Inklusion berichten. Beim (dis)ABILITY Slam ist es uns wichtig, möglichst viele Menschen zu Wort kommen zu lassen. Wenn Sie also als Poet oder Poetin beim diesjährigen (dis)ABILITY Slam dabei sein möchten, um über Ihre Behinderung und/ oder das Thema Inklusion zu sprechen, melden Sie sich bitte bei leaf.glock@schuspiel-kunstdruck.de.