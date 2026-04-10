Dîner en blanc – Save the date: 18. Juli 2026!

Foto: Marc Delpy

Man muss kein Sonnenanbeter sein, um sich Anfang April nach wärmeren Temperaturen und all dem zu sehnen, was Frühling und Sommer so mit sich bringen. Ein paar Sonnenstrahlen hat Petrus uns bereits gegönnt. Die Natur erwacht allmählich aus dem Winterschlaf. Wir Esslinger können unsere Lust auf das Feierabend-Schorle unter freiem Himmel nun nicht länger unterdrücken. Alle wollen raus! Und Anlässe gibt es im Städtchen so einige. Darunter, und bereits zum zweiten Mal, das Dîner en blanc, ausgerichtet von den drei Esslinger Lions Clubs Burg, Neckar und Postmichel. Dieses Jahr erhellt sich der Esslinger Schwörhof am 18. Juli. Die in Weiß gekleideten Gäste werden ab 17.30 Uhr erwartet. Die offizielle Eröffnung ist dann eine Stunde später. Mitgebrachte Speisen dürfen wieder sehr gerne mit individueller Tisch-Deko in Szene gesetzt werden. Die bereits weiß eingedeckten Tische sind diesmal mit 75 cm extra breit. Lassen Sie also Ihrer Fantasie beim Dekorieren freien Lauf! Marc Delpy und seine Band „Les For me-dables“ verwöhnen die Anwesenden mit Swing-Klängen und Chanson‑Klassikern. Was könnte da besser passen als „C’est si bon“ oder „Petite Fleur“? Der Reinerlös durch die Eintritte wird auch dieses Mal wieder in soziale Kinder- und Jugend-Projekte fließen. Details verraten wir im nächsten Beitrag. Ermöglicht wird die Benefiz-Veranstaltung durch folgende Sponsoren: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, LBS, Sparkassenversicherung, Fa. Valantic, Fa. Seyerle, Teamwerk Esslingen, Backhaus Zoller sowie Stefan Klumpp Nachfolgeberatung und Testamentsvollstreckung. Sichern Sie sich ab dem 10. April Ihre Tickets über https://esslingen-burg.lions.de. Die Lions freuen sich auf Sie!