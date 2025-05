Dîner en blanc – Premiere am 19. Juli 2025

Foto: Lions Clubs Esslingen, Ki generiert

Was vermutlich noch nicht jeder kennt, aber bereits vor über 30 Jahren in Paris erfunden wurde und weltweit für Begeisterung sorgt, kündigt sich nun in Esslingen an. Das „Dîner en blanc“. Die Idee dahinter ist so enfach wie genial: Menschen kommen an einem besonderen Ort zusammen, tragen weiße Kleidung und speisen gemeinsam im Freien. Genau das erwartet die Esslinger am 19. Juli 2025 im Esslinger Schwörhof, auch als Hof der Waisenhofschule bekannt. Die Gäste bringen Speisen und Getränke selbst mit und dekorieren die bereits weiß eingedeckten Tische nach eigenem Geschmack. Untermalt wird diese elegante Atmosphäre durch Live-Jazzmusik. Gastgeber sind die Esslinger Lions Clubs Postmichel, Burg und Neckar. Angestrebt werden rund 300 Gäste. Schirmherr ist Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Falls auch Sie an diesem Abend dabei sein wollen, finden Sie unter https://esslingen-postmichel.lions.de/diner-2025 alle Informationen sowie den Link für den Erwerb der Tickets zum Preis von 35 €. Der Erlös des Abends kommt dem häuslichen Kinder- und Jugend-Hospizdienst im Landkreis Esslingen zugute, der Kinder und Jugendliche mit lebensbedrohlichen Erkrankungen begleitet. Ebenso dem Inklusionsprojekt MiMaMo des Stadtjugendrings Esslingen, das sich für junge Menschen mit Behinderung engagiert. Aber auch die Initiative “Klasse 2000”, die Schülern in Esslingen hilft, gesund, stark und selbstbewusst aufzuwachsen, darunter auch die Schüler der Waisenhofschule wird unterstützt. Die Esslinger Lions bedanken sich herzlich bei den Sponsoren für die finanzielle Unterstützung: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, LBS, Sparkassen Versicherung, valantic sowie Teamwerk Esslingen. Sind auch Sie dabei?!