Digitaler Workshop am 6. Mai.2021

Quartiersentwicklungsprozess Palmstraße

Anders schön wohnen. Der Quartiersentwicklungsprozess rund um die Tobias-Mayer-Straße/Palmstraße nimmt Fahrt auf: Nach der ersten digitalen Bürgerwerkstatt und zwei Vor-Ort-Veranstaltungen steht nun ein digitaler Workshop auf dem Programm. Dieser findet statt am Donnerstag, 6. Mai 2021, von 17.30 bis 20.15 Uhr. Mit dabei sind Vertreter/innen der EWB, BGE, des Büros Stadtberatung Fries, der Bürgerausschüsse, der Stadtverwaltung sowie der Bürgerschaft. In zwei Blöcken werden namhafte Vertreter/innen der IBA’27 (Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart) und weitere Expert/innen in die Themen einführen. Diese sind: Themenblock A: Dichte, Qualität, Innovation und Durchwegung und Themenblock B: Soziale Durchmischung, Orte der Begegnung und Gemeinschaft. Danach stehen jeweils Workshopphasen in Kleingruppen auf dem Programm. Abschließend werden die Ergebnisse im Plenum zusammengefasst und diskutiert. Es verspricht, ein spannender Abend zu werden. Anmeldung im Internet auf der Projekthomepage unter www.neues-in-hohenkreuz.de. Diese Veranstaltung wird von der Esslinger Wohnungsbau GmbH und der Baugenossenschaft Esslingen eG in Kooperation mit dem Büro Stadtberatung Dr. Sven Fries durchgeführt. Ansprechpartnerin bei Rückfragen: Katrin Czwiklinski, Stadtberatung Dr. Sven Fries, E-Mail: info@neues-in-hohenkreuz.de, Tel.: 0711 9757496-5