Digitale Unabhängigkeit zum Selbermachen

Foto: BA RSKN mit KI

Am 31.10.2026 veranstaltet der BA RSKN in Zusammenarbeit mit dem Linux-Café Esslingen den ersten DI.DAY in Esslingen. Von 10:00 bis 16:00 Uhr dreht sich im Bürgerhaus RSKN (Sulzgrieser Str. 170) alles um digitale Souveränität und Teilhabe, freie Software und soziale Medien sowie Datenschutz und nachhaltige Digitalisierung.

Zahlreiche Kurzvorträge und ein Marktplatz der Ideen laden zum Informieren, Diskutieren und Ausprobieren ein. Zu entdecken gibt es u. a. freie Software, lokale KI, ein solarbetriebenes Kommunikationssystem und einen 3D-Drucker bei der Arbeit. Hilfesuchende bekommen Orientierung im digitalen Alltag und Unterstützung beim Umgang mit Smartphone, Tablet & Co. Und nicht zuletzt warten eine Sammelbox für alte Handys und Smartphones, Backwaren von Foodsharing sowie heiße und kalte Getränke. Der Eintritt ist frei.

Genug von Windows? Die Linux-Werkstatt bietet am DI.DAY die kostenlose Installation von Linux auf mitgebrachten Computern, Umstiegsberatung, Hilfe bei Problemen sowie Demo-Notebooks zum Ausprobieren.

Achtung Eltern: Um 11:00 Uhr gibt’s einen Vortrag zum Thema »Smarter Start – erst Kindheit, dann Smartphone«. Mit einem Infostand sind vertreten: Smarter Start, Landkreis Esslingen, sowie die Projekte Eltern@Medien und Eltern-Medien-Team Esslingen.

Vereine aufgepasst: Computertruhe e. V. bereitet ausgediente Computer und sonstige Hardware auf und gibt sie gegen Nachweis kostenlos an Bedürftige und gemeinnützige Organisationen ab. Auf dem DI.DAY informiert der Verein über seine Arbeit und die Abgabebedingungen.

Beim DI.DAY ist für alle etwas dabei, schauen Sie vorbei! Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm finden Sie unter www.ba-rskn.de/di-day