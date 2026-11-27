Foto: eigene Aufnahme

24-Stunden-Streik bei Index in Esslingen und bei Mercedes in Mettingen: Die Streikposten passen auf, dass kein Kollege, keine Kollegin aus Versehen in den Betrieb geht und den Streik bricht. Die Stimmung ist gut und gelöst. Und trotzdem merkt man, wie allein die Vorstellung 40 Stunden zu arbeiten ohne Lohnausgleich, sowie der Wegfall von Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld, die Kollegen und Kolleginnen belastet und plagt. Denn sie haben mit diesem Geld gerechnet und brauchen es um die ständig steigenden Lebenshaltungskosten zu begleichen. Sie erklären über Megaphon, dass einst ihre Väter und Mütter oder sogar noch manche der Anwesenden die 35 Stunden Woche in langen, harten Streiks erkämpft hatten. Und zwar 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Sie wurde einst erkämpft, um die Arbeitslosigkeit einzudämmen. Es war also auch ein solidarischer Akt für alle die Arbeit brauchten und somit auch Arbeit bekommen haben, weil die Unternehmen mehr Leute beschäftigen musste und nun wollen die Metallunternehmen diese erkämpften Errungenschaften wieder wegnehmen. Das dürfen sich die Kolleginnen ubd Kollegen nicht gefallen lassen.

Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit sowie eine soziale Komponente für untere Entgeltgruppen. Gerade Geringverdiener treffen steigende Mieten, Energie- und Spritkosten weit härter, als die allgemeine Inflationsrate zeigt. Für Lohnverzicht sehen die Belegschaften keinen Grund: Sie sind schließlich nicht Schuld an den globale Krisen! Für die Durchsetzung der Forderung nach 5% Lohnerhöhung.. Keine Einschnitte bei Arbeitszeit und Lohnkürzung. Die IGM und die Kolleginnen und Kollegen haben unsere volle Solidarität.