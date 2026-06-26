“Diese Hitze ist das neue Normal” (OB Klopfer)

Foto: Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen/Thomas Albrecht

Keine Frage: der Neckaruferpark ist toll, eine weiteres Streifchen grün zwischen der Bahnlinie und dem kanalisierten Neckar.

Toll ist natürlich auch der Radweg entlang der Bahn, sodass die Radfahrer*innen, die ja zu den Top-Klimaschützern gehören, nicht weiter die Umleitung über den Bahnhofsvorplatz fahren müssen. Schade, dass in der Hektik nicht nur der Park noch etwas unfertig war, sondern auch die Fahrradunterführung am Rossneckar noch zugestellt war.

Aber der Eröffnungssamstag war auch das Aha-Erlebnis: es ist nicht auszuhalten, jedenfalls nicht länger als dass alle Feierredner*innen zu Wort gekommen waren.

Wie wohltuend war es, anschliessend hinter den Bäumen am Ufer des Neckars Richtung Rossneckar zu gehen. Hinter den Bäumen, die nicht neu gepflanzt wurden, sie waren schon vor dem Park da und durften glücklicherweise stehen bleiben.

Aber was kann man tun?

Bäume, die man fällt, kann man zwar ersetzen, aber trotzdem dauert es lange, bis sie wieder ähnlich viel Schatten spenden wie ihre Vorgänger.

Und wer in diesem Jahr einen Baum nicht pflanzt, hat wieder den Anfang einer Investition in eine lebenswerte Zukunft vergeudet.

Unter diesen Umständen sollte man gut überlegen, ob man wagen kann, weiteren Asphalt auf die Stadtflächen zu bringen.

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