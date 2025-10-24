Die WJ Esslingen zu Gast im Bundestag

Foto: WJ Esslingen

In der Woche vom 14. bis 17. Oktober 2025 haben vier Mitglieder der WJ Esslingen am diesjährigen Know-how-Transfer der Wirtschaftsjunioren Deutschland mit dem Deutschen Bundestag teilgenommen.

Im Rahmen der Woche begleitete Valerie Beck, Kreissprecherin der WJ Esslingen, den Esslinger Bundestagsabgeordneten Dr. Sebastian Schäfer MdB für einen persönlichen Austausch. Valerie erhielt einen direkten Einblick in die politischen Entscheidungsprozesse auf Bundesebene und brachte ihrerseits die Perspektive der jungen Unternehmer:innengeneration ein. Im Rahmen dieses Know-how-Transfers gab es somit einen intensiven Austausch über die Herausforderungen und Chancen der deutschen Wirtschaft.

“Es war eine bereichernde Erfahrung, einen tiefen Einblick in die Arbeit des Abgeordneten Dr. Sebastian Schäfer zu erhalten und gleichzeitig die Perspektiven und Anliegen der jungen Wirtschaft direkt einbringen zu können. Vielen Dank für diese tolle Erfahrung!”, so Kreissprecherin Valerie Beck.

Der Know-How-Transfer im Bundestag findet jährlich statt und bietet aktiven Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren die Möglichkeit eine:n Abgeordnete:n für eine Woche zu begleiten und Einblick in deren Arbeit zu erhalten sowie die Themen der jungen Wirtschaft einzubringen.