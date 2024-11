Die weltbeste Musik-Preview

Foto: S. Bade-Bräuning

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert – denken sich die Sänger*innen des Esslinger Liederkranzes und laden alle Freund*innen des Gesangs zu ihrem Carmina Burana-Konzert am Mo, 2.12., 20 Uhr, Aula der Hochschule Esslingen ein.

“Nichts inspiriert einen Sänger oder eine Sängerin mehr zum Mitmachen als ein lokaler Chor mit engagierten Mitgliedern, die sich in einem großen Konzert uns Zeug legen” weiß Chorleiterin Steffi Bade-Bräuning. Also: einfach Karten bei Provinzbuch sichern, das Konzert am 2.12. genießen und 2025 aktiv einsteigen!

In Zusammenarbeit mit dem Hochschulorchester, der SING_UNI sowie den renommierten Solisten Elisabeth von Stritzky, Ulrich Wand und Tobias Liebelt wird dieses fulminante Werk erklingen. Den Auftakt des Konzerts, das in der Kooperation des Esslinger Liederkranzes mit dem Hochschulorchester Esslingen und der SING_UNI stattfindet, bildet Audrey Snyders “A New Day”. Karten sind bei Provinzbuch oder an der Abendkasse erhältlich.

Nicht verpassen! Info: www.esslinger-liederkranz.de