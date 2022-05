Die Welt mit guten Vibes retten

Foto: S. Bade-Bräuning

Kinderchor? Klingt gut – macht Spaß, und kommt jede Woche wieder! Wer Lust und Zeit hat, ist herzlich willkommen am Montagnachmittag ab 16.15 Uhr im Musikraum der Katharinenschule. Singen, bewegen, Orff-Instrumente spielen, und dabei noch Englisch lernen. Was will man mehr? Am Ende des Schuljahres steht eine spannende Aufführung des Musicals „Wir retten die Welt“. Infos/ Kontakt: Esslinger Liederkranz e.V. 1827, Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 -80 64 019.

Wer kein Kind mehr ist, und trotzdem singen will, ist herzlich eingeladen zum gemischten Chor (dienstags ab 18.30 Uhr), zum Kammerchor EL-Singers oder zur SING_UNI (mittwochs, 19-20.30 Uhr). Das Repertoire unterscheidet sich, der Spaß ist der gleiche. Roter Teppich für Tenöre inklusive. Einfach ausprobieren und vielleicht das schönste Hobby der Welt entdecken!