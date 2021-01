Foto: Foto: e

St. Paul/St. Katharina

Sternsingeraktion 2021. In diesen Tagen würden die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Paul/St. Katharina ausgesendet, um die frohe Botschaft und den Segen in die Wohnungen und Häuser zu tragen. Doch in diesem Jahr ist Vieles anders und nicht, wie geplant möglich. Die Aktion Dreikönigssingen findet also auf neuen Wegen statt: kontaktlos und kreativ, solidarisch mit den Kindern in der Welt. Die Welt braucht eine frohe Botschaft, den Segen der Sternsinger, auf den sich zahlreiche Menschen zum Jahreswechsel so sehr freuen. Zugleich brauchen die Mädchen und Jungen in den Ländern der Einen Welt dringend die Unterstützung der Sternsinger. Denn die Folgen der Pandemie betreffen sie ganz besonders: ein Mangel an Lebensmittelversorgung, Schulschließungen, eine unzureichende Gesundheitsversorgung, ein Anstieg ausbeuterischer Kinderarbeit – ob im diesjährigen Mottoland Ukraine oder weltweit.Auf Wunsch stellen wir Ihnen kontaktlos eine kleine Segenstüte zur Verfügung. Darin finden Sie den Segen zum Kleben oder mit geweihter Kreide nach Anleitung selbst an der Tür anzubringen, sowie Informationen zur Spendenaktion und der Möglichkeit die Sternsinger mit Lied und Bild in der digitalen Welt auf der Homepage der Kirchengemeinde www.stpaul-esslingen.de zu entdecken. Bis 02. Februar 2021 können Sie die Segenstütchen in den Kirchen St. Paul und St. Katharina tagsüber abholen oder Sie besuchen uns am Samstag, 02.01.2021, von 8 – 13 Uhr am Stand beim Esslinger Wochenmarkt. Wir freuen uns, auf Ihren Besuch – mit Abstand und Maske. Bleiben Sie gesund und behütet!