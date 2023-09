Die “planetaren Grenzen” – was ist das?

Foto: IMAGO/YAY Images

Dieser Tage ging es als aktuelle Meldung durch alle Medien: wir Menschen überlasten das Ökosystem Erde nicht nur durch die übermäßige Einleitung von klimaschädlichen Gasen in die Atmosphäre – das sind vor allem Kohlendioxid (CO2), außerdem Methan (CH4) aus der Massentierhaltung und Lachgas (N2O) aus überdüngten Feldern. Auch an fünf weiteren Problemstellen müssen wir, nach der neuesten Analyse von 29 renommierten internationalen Wissenschafterinnen und Wissenschaftlern, mittlerweile eine Überlastung und somit eine Überschreitung der sog. “planetaren Grenzen” beklagen:

* beim Verbrauch von Wasser, insbesondere Süßwasser

* bei der fortschreitenden Abholzung von Wäldern,

* beim menschengemachten Artensterben,

* bei den gestörten Naturkreisläufen von für uns wichtigen Stoffen wie Phosphor und Stickstoff,

* sowie bei der Belastung von Luft, Boden und Wasser durch naturfremde Chemikalien (z.B. durch Pestizide).

Übrigens: auch unser ständig fortschreitender Flächenverbrauch, zuliebe von immer noch mehr Neubaugebieten, von immer noch mehr Straßen, von immer noch mehr sonstiger “Infrastruktur” – deutlicher gesagt also: der durch unsere Lebens- und Wirtschaftsweise verursachte Flächenfraß – auch der überschreitet schon seit Langem die Grenzen dessen, was der Planet Erde im Guten für uns leisten könnte. Denn wir ruinieren so von Vierteljahr zu Vierteljahr immer mehr unsere Böden sowie unsere Pflanzen- und Tierwelt – also alles das, was bisher noch frische Luft, Wasser und Nahrung für uns Menschen gesichert hat.

Bitte kommen Sie deshalb zu unserem nächsten Infostand am Samstag, 23. Sept., von 9 bis ca. 13 Uhr, beim Postmichelbrunnen in Esslingen – und unterschreiben auch Sie dort den Volksantrag “LÄNDLE LEBEN LASSEN”, für den Stopp von genau diesem bislang uferlosen Flächenfraß in Baden-Württemberg. Bereits 20.000 Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes sind Ihnen damit bereits vorangegangen – bitte schließen auch Sie sich noch an!