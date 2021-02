Die neue Stadtbücherei ist auf dem Weg

Foto: Hermann Falch

Am 25. Januar beschloss der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) des Esslinger Gemeinderates den Vorentwurf es Bebauungsplans Webergasse/Heugasse. Hinter diesem unscheinbaren Namen verbirgt sich das Areal für die Neue Stadtbücherei. „Nach langer Diskussion über Größe und Standort sowie einem Bürgerentscheid 2019 wird damit nach dem Architekten Wettbewerb in 2020 nun ein weiterer großer Schritt in Richtung Realisierung beschlossen.“, so Alexander Kögel, Mitglied der FREIEN WÄHLER im Esslinger Gemeinderat mit Sitz im Kulturausschuss. Die FREIEN WÄHLER unterstützen grundsätzlich die Sanierung und Erweiterung der Stadtbücherei, um diese in einen zeitgemäßen Zustand zu bringen. Und die FREIEN WÄHLER unterstützen grundsätzlich den Standort in der östlichen Altstadt, der ein wichtiger Frequenzbringer für diesen Bereich der Innenstadt ist und bleiben soll. „Der Architekten-Entwurf für die erweiterte Bücherei überzeugt uns durch die intelligente Ausnutzung eines komplizierten Gebäudekomplexes. Die Unterbringung des Raumprogramms, Denkmalschutz, Barrierefreiheit – das sind hohe Anforderungen“, so Kögel weiter. Derzeit laufen die baulichen Planungen auf der Seite der Architekten und Ingenieure, parallel dazu findet ein sogenannter „Design Thinking-Prozess“ statt, in dem das Raumprogramm, die einzelnen Funktionsbereiche und die Anforderung an deren Ausgestaltung vertieft werden. In diesem Prozess wirken Vertreter der Stadtbücherei, sowie des Fördervereins und auch der Bürgerschaft mit. „Der Baubeginn ist Ende 2022 vorgesehen. Wir hoffen sehr, dass die weiteren Planungsschritte ohne unangenehme Überraschungen in der Bausubstanz der Bestandsgebäude oder im Untergrund ablaufen“, so die Hoffnung von Alexander Kögel.