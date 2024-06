Die Natur kennenlernen und verstehen

Foto: Stefanie Mösch

Vielleicht kennen Sie schon die modernen Möglichkeiten zur Bestimmung von vielen der Pflanzen, welche man in freier Natur, in einem Park oder einem Garten so antrifft: mittels Handy-Photo und einer entsprechenden Bestimmungs-“App” können Bäume, Sträucher, Stauden und Kräuter erkannt und weitergehende Informationen darüber erlangt werden.

Das ersetzt natürlich nicht die Sachkenntnis von erfahrenen Planzenkundlern, wie sie in Esslingen insbesondere bei unseren Verbündeten vom “Esslinger Naturkundeverein (ENV)” sowie vom NABU vorhanden ist und regelmäßig bei Führungen und Exkursionen weitergegeben wird. Und es ersetzt auch nicht den Gebrauch von einem der liebevoll gestalteten Pflanzen-Bestimmungsbücher, die weiterhin auf dem Markt sind. Aber – diese Handy-Apps ermöglichen es auch den nur gelegentlichen Natur-Besuchern, mit wenig Aufwand ihr Wissen zu erweitern. Viele Menschen nutzen das folglich schon seit Längerem und haben große Freude damit!

Hingegen ist das Folgende vielleicht noch nicht so bekannt: seit Kurzem gibt es nämlich eine App namens “BUND Insekten Kosmos”. Mit deren Hilfe können nun auch bis zu 2000 Insekten erkannt und bestimmt werden! Die Basisversion dieser App ist für iOS- und Android-Geräte in den entsprechenden App-Stores kostenlos verfügbar. Darin sind 500 Arten sogar vertieft dargestellt, mit umfangreichen Texten zu Aussehen, Verbreitung und Ökologie. Außerdem bietet diese App Bestimmungstafeln und einen intuitiven Bestimmungsschlüssel. Ihre Beobachtungen können Sie speichern und den Fundort auf einer Karte vermerken.

Endlich kann also beim Sonntagsspaziergang geklärt werden, was das für ein Käfer ist, der da grade über den Waldweg krabbelt. Unsere Anregung: so können auch Kinder für die Natur begeistert und zu Insekten-Detektiven ausgebildet werden! Denn seien wir ehrlich: die meisten von uns waren mit der Vielfalt der Insekten bislang schlichtweg überfordert. Aber genau diese Vielfalt müssen wir schützen und erhalten!