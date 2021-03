Die Klimaliste – Zündfunke für echte grüne Politik

Foto: Anne Newball Duke

Die aktuellen Umfragen zur Landtagswahl sind sich einig: die Grünen werden mit Abstand stärkste politische Kraft im Land werden. Dem Klima hilft das aber nur dann, wenn in Baden-Württemberg in den kommenden fünf Jahren endlich echte, konsequente Klimaschutzpolitik gemacht wird. In den vergangenen zehn Jahren grüner Regierungsverantwortung ist in dieser Hinsicht leider viel zu wenig passiert, wie Ministerpräsident Kretschmann selbst kürzlich einräumte: „Der Vorwurf dass wir zu langsam sind, stimmt. … Und dass wir das ändern müssten, stimmt auch. Ich würde nur gerne wissen, wie.“ Die KlimalisteBW bringt dafür eine klare Prioritätensetzung, wissenschaftliche Expertise und frische Ideen ins Parlament. „Die KlimalisteBW hat das ambitionierteste Paket von Maßnahmen, mit denen die 1,5-Grad-Grenze eingehalten werden kann. Damit sind wir trotz aller inhaltlicher Differenzen der bestmögliche Partner für die Grünen“, meint Cordula Markert, designiertes Vorstandsmitglied der KlimalisteBW. Wer sich für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einsetzen möchte wählt am 14. März die KlimalisteBW: „Wir sorgen für den nötigen Druck beim Klimaschutz.“

