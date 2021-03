Die Klimaliste – gekommen um zu bleiben!

Foto: S.Leininger, KlimalisteBW

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Menschen bedanken die ihre Stimme bei der Landtagswahl der KlimalisteBW gegeben haben – für konsequenten Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Ausserdem geht unser Dank an unsere vielen Helferinnen und Helfer und all die grossartigen Menschen die uns in den vergangenen Monaten ermutigt und unterstützt haben. Auch wenn wir leider nur knapp 1% der Stimmen bekommen haben so bedeutet das doch, dass über 40.000 Menschen in Baden-Württemberg mit uns der Meinung sind, dass die künftige Landesregierung in allen Politikfeldern deutlich mehr für den Klimaschutz tun muss als in den vergangenen Jahren. Wie geht es nun weiter mit der Klimaliste Baden-Württemberg? Fest steht: Wir sind gekommen, um zu bleiben – bis konsequenter und sozial gerechter Klimaschutz die Politik bestimmt. Wir werden die kommenden Koalitionsverhandlungen mit kritischem Blick begleiten und darauf drängen, dass Maßnahmen rund um Energie, Verkehr, Wohnungsbau, Landwirtschaft und Bildung an ihrer Wirkung für mehr Klimaschutz gemessen werden. Glaube, Hoffnung und Gespräche mit der Industrie sind schön. Aber das Klima braucht vor allem Handeln – und einen Ministerpräsidenten, der Vorreiter ist und nicht Steigbügelhalter der Wirtschaft.

>> Da wir bei der Wahl die 1%-Marke knapp verfehlt haben werden wir auch keine staatliche Wahlkampfkostenerstattung bekommen – wir sind also mehr denn je auf Spenden angewiesen. Wir bitten daher um Ihre Unterstützung per Überweisung auf das folgende Konto:

Klimaliste Baden-Württemberg IBAN: DE26430609671101207400 BIC: GENODEM1GLS

>> Sie erreichen uns per mail an esslingen@klimaliste-bw.de

>> Alle Informationen zur Klimaliste Baden-Württemberg finden Sie unter www.klimaliste-bw.de