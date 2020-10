Die Klimakrise als Thema der Landtagswahl 2021

Wer jetzt nicht handelt, verliert Zeit bei der Bekämpfung der Klimakrise, das gilt auch während der Zeit der Coronapandemie. Daher gründete sich am 20.9. die Klimaliste als neue Partei in Baden-Württemberg, um schnelleres Handeln einzufordern. Keine 2 Wochen nach der Gründung sorgte Ministerpräsident Kretschmann für Publicity indem er erklärte, die Klimaliste könne den Grünen Stimmen wegnehmen. Das Esslinger Klimagerechtigkeitsbündnis wollte mehr wissen, der Mittelkreis lud die Aktiven der Klimaliste zu einem kurzen Austausch bei seinem virtuellen Treffen am 19.10. ein. Erste Einschätzung: sie wirken authentisch und überzeugend. Und weil das Klimagerechtigkeitsbündnis alles begrüsst, um bei der Bekämpfung der Klimakrise schneller vorwärts zu kommen, würde es eine Veranstaltung unterstützen, in der sich die Klimaliste präsentiert. Die Terminplanung ist in Arbeit.