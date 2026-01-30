Die Heilige Berat-Nacht – Nacht der Vergebung

Foto:

Die Heilige Berat-Nacht (arab.: Laylat al-Bara’a), die auf den kommenden Montag fällt, ist für Musliminnen und Muslime eine Nacht, in der die unendliche Barmherzigkeit Allahs im Mittelpunkt steht. In der Mitte des Monats Schaʿban gelegen, gilt sie als Zeit der Vergebung, der inneren Reinigung und der Vorbereitung auf den gesegneten Monat Ramadan. Der Begriff „Berat“ geht auf das arabische „bara’a“ zurück und steht für Lossprechung und Befreiung von Sünden – ein Hinweis darauf, dass Allah den aufrichtig Bereuenden seine Gnade öffnet. Überlieferungen berichten, dass Allah in dieser Nacht besonderen Blick auf die Herzen der Menschen richtet, ihre Reue annimmt und viele von ihnen vom Gewicht ihrer Sünden erlöst. Es heißt, dass für diejenigen, die ernsthaft um Vergebung bitten, Türen der Hoffnung aufgestoßen werden und dass in dieser Nacht wichtige Angelegenheiten des kommenden Jahres bestimmt werden. Gerade deshalb verbringen viele Gläubige diese Stunden im Gebet, im stillen Gespräch mit ihrem Schöpfer und im ehrlichen Entschluss, sich von falschen Wegen abzuwenden. Die Berat-Nacht erinnert daran, dass Allahs Barmherzigkeit umfassender ist als die Fehler des Menschen und dass niemand verloren ist, der zu Ihm zurückkehrt. Man bittet um Vergebung für sich selbst, für die Familie, für Verstorbene und für die gesamte Umma (Gesamtheit der Muslime), besucht Gräber, versöhnt sich mit Mitmenschen und bemüht sich, Gutes zu tun. Wir gratulieren allen Musliminnen und Muslimen herzlich zu dieser gesegneten Nacht der Vergebung. Möge Allah unsere Reue annehmen, unsere Sünden tilgen und unsere Herzen mit Ruhe, Vertrauen und neuer Hoffnung erfüllen. Möge die Barmherzigkeit dieser Nacht unsere Familien stärken, unsere Gemeinschaften näher zusammenführen und ein Zeichen des Friedens für alle Menschen sein.