Die Grünen wünschen frohe Weihnachten!

Foto: Grüne

Liebe Esslingerinnen und Esslinger,

wir alle haben ein schwieriges Jahr hinter uns – eines das wir uns Anfang des Jahres so hätten nicht vorstellen können. Wir alle mussten schnell lernen, irgendwie mit der Pandemie zu leben. Nur wenn wir alle zusammenhalten und auf uns Acht geben, können wir das Virus eindämmen. Nur dann schaffen wir es, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Viele Ärzt*innen und Pflegekräfte gehen bei ihrer Arbeit, Menschenleben zu retten, an ihre Grenzen und setzen sich selbst der Ansteckungsgefahr aus. Dafür können wir Ihnen nur von Herzen danken. Unser Dank geht auch an die vielen Menschen im Beruf oder im Ehrenamt, die mit ihrem Engagement unsere Stadt und unser tägliches Leben am Laufen halten. Denn unsere Stadt muss auch in der Krise handlungsfähig bleiben. Auch deshalb stehen wir Grüne zu dem beschlossenen Nachtragshaushalt. Denn ohne beschlossenen Haushalt kann unsere Stadt nicht funktionieren. Wir müssen auch in der Krise in Infrastruktur, Bildung und Mobilität investieren. Auch das sichert Investitionen und Arbeitsplätze. Für eine klimafreundliche Mobilität haben wir gute Entscheidungen getroffen: für Fahrradstraßen und -zonen, für Umweltspuren und einen klimaneutralen Busverkehr. Die Klimakrise können wir nur gemeinsam bekämpfen, denn sie wird auch nach Corona noch da sein. Die Entscheidung zur Karstadt-Bebauung war aus unserer Sicht falsch für eine gute Stadtentwicklung – wir werden sehen, was die Zukunft dort bringt. Dass die GMS Innenstadt, nach längerem Hinhalten durch das Kultusministerium, eine gymnasiale Oberstufe bekommt, ist wichtig für die Bildungsvielfalt in unserer Stadt.

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten und ein friedliches und glücklicheres Jahr 2021. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Ihre Esslinger Grünen