Die Grünen sagen: Vielen Dank!

„278.267 Stimmen für den Gemeinderat! Das macht 19,28% und wir sind sehr stolz, dass wir dem allgemeinen Trend gegen Grüne die Stirn bieten konnten“, freut sich die Vorstandsprecherin der Grünen in Esslingen, Ilka Raven-Buchmann. Das spricht für die gute Arbeit, die wir als Grüne für unsere Stadt geleistet haben. Acht Sitze, davon zwei an junge neue Stadträt*innen. Das ist schon beachtlich, zumal alle anderen Fraktionen es nicht geschafft haben, ihre fähigen jungen Leute nach vorne zu bringen. Mit Carmen Tittel stellen wir wieder die Stimmenkönigin, ihr folgen Gabi Kienlin, Marco Bertazzoni, Ursula Hofmann, Ben Baecker, Jörg Freitag, Selin Erdogan und Andreas Fritz. Im Kreistag werden die Esslinger Grünen zukünftig von Yalcin Bayraktar, Katharina Günther-Gauger und Ursula Strauss vertreten.

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir auch in den nächsten fünf Jahren in der Region, im Landkreis und in der Stadt weiter für Sie Politik machen zu dürfen. Die Herausforderungen sind groß, wir Grüne stehen für eine Politik, die die Menschen bei uns zusammenhalten und gute Lösungen für Ihre Fragen und Anliegen anbieten wird. Wir möchten uns für Ihr Vertrauen bedanken und wissen das sehr zu schätzen! Unser Dank gilt zudem den unzähligen Helferinnen und Helfern, die seit dem Wahl-Sonntag für einen reibungslosen Ablauf der Wahlen in den jeweiligen Wahlräumen gesorgt und in drei aufeinander folgenden Tagen alle Stimmen ausgezählt haben.

> Terminankündigung: Andrea Lindlohr MdL bietet am Freitag, den 21. Juni ab 9:15 Uhr eine Bürgersprechstunde an. Bitte melden Sie sich vorab unter 0711/2063-6660 oder andrea.lindlohr@gruene.landtag-bw.de an. Das Gespräch kann wahlweise telefonisch, per Videotelefonie oder im Wahlkreisbüro, Im Heppächer 15, in Esslingen stattfinden.