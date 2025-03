Die Grünen sagen: Danke!

Foto: Grüne ES

Die Esslinger Grünen freuen sich über das gute Ergebnis ihres Bundestagsabgeordneten Sebastian Schäfer. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch, den wir in den letzten sechs Wochen während des Wahlkamps erfahren haben. Seit November sind wir kräftig gewachsen. Über 60 neue Mitglieder sind unserem Esslinger Ortsverband beigetreten. Das ist ein starkes Signal für uns Grüne und hat uns kräftig Rückenwind gegeben. Vielen Dank an alle, die sich hier gleich so aktiv eingebracht, kräftig Wahlkampf gemacht und dieses starke Ergebnis ermöglicht haben“, betont Markus Belz, Sprecher des Esslinger Grünen-Ortsverbands.

Ob für Mittel für die Sanierung des einzigartigen Merkel‘schen Jugendstilbads, die Förderung für den Ausbau des Esslinger O-Bus-Netzes oder Gelder für die Anpassung an den Klimawandel in den Tallagen unserer Stadt – Sebastian Schäfer hat sich als Finanz- und Haushaltspolitiker mit seiner Arbeit erfolgreich für Esslingen eingesetzt und wird diese Arbeit im nächsten Deutschen Bundestag fortsetzen.

„Das gute Ergebnis bei den Erst- und Zweitstimmen in unserer Stadt zeigt: Esslingen ist auch eine grüne Stadt und offen für gute grüne Ideen. Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken. Gerne sind Sie eingeladen, bei unseren offenen Mitgliederversammlungen einfach mal vorbeizuschauen“, so Markus Belz. Weitere Infos finden Sie unter: https://gruene-esslingen.de/.