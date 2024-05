Die Gemeinderatskandidat:innen und der Klimaschutz

Foto: Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen

Was meinen die Gemeinderatskandidat:innen zum Klimaschutz? Was wollen sie bevorzugt umsetzen, wenn sie gewählt werden? Welche Ideen haben sie?

Um das herauszufinden haben wir einen Fragebogen ausgearbeitet und Vertreter:innen der Listen angeschrieben mit der Bitte, diese Informationen an die Kandidat:innen auf ihrer Liste weiter zu geben.

39 Rückmeldungen haben wir erhalten, die Auswertung ist auf unserer Website https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/ zu finden.

Sehr interessant ist, was zu den Themen Wärmewende, Mobilität, Klimaanpassung und Wohnen genannt wurde.

Aber es geht nicht nur um Oberbegriffe; in den Detailfragen gibt es sichtbare Unterschiede.

Lesen Sie sich rein, gewinnen Sie ein Bild der Kandidat:innen und vor allem: gehen Sie wählen am 9. Juni 24!

Wie Esslingen 2030 aussieht, hängt ganz entscheidend von DIESEM Gemeinderat ab.

Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen

https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/

Das Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen trifft sich wieder am 10. Juni um 19 Uhr im Zentrum für Bürgerengagement, Schelztorstr. 38, 73728 Esslingen

Neue Gesichter sind gern gesehen!