Die Esslinger Vesperkirche beginnt

Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Vesperkirche, das bedeutet eine leckere Mahlzeit. Und noch viel mehr: Gemeinschaft und Begegnung. “Gemeinsam an einem Tisch” lautet das Motto der Esslinger Vesperkirche. Vom 18.01. bis 01.02. werden im BLARER (Eingang Blarerplatz) die Tische gedeckt für Menschen mit wenig Geld, ohne eigenes Zuhause und für all diejenigen, die sich einsam fühlen. Um 11:30 Uhr öffnet das Haus, um 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr wird um 1,50€ eine reichhaltige warme Mahlzeit mit Suppe, Hauptgang und Salat angeboten. Auch Kaffee und selbstgebackener Kuchen soll es geben.

Die Vesperkirche wird aus Spenden von Unternehmen und Einzelpersonen finanziert. Sie gelingt durch das Engagement von rund 350 Ehrenamtlichen. Viele von ihnen nehmen sich Zeit für ein Gespräch. Jeden Tag ist eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger vor Ort – und wer weitergehende Hilfe und Unterstützung braucht, bekommt Auskunft und Orientierung.

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen der Kreisdiakonieverband sind die Träger der Esslinger Vesperkirche, Kooperationspartner sind die Katholische Gesamtkirchengemeinde, die Evangelisch-methodistische Kirche und die Caritas-Region Fils-Neckar-Alb.

Für das Kuchenbüffet bittet Vesperkirchenleiter Diakon Bernd Schwemm dringend noch um Kuchenspenden, die unter Tel. 0151-544 000 98 oder per Mail bernd.schwemm@elkw.de angemeldet werden können.

Am Sonntag, 18. Januar wird die 17. Esslinger Vesperkirche um 12 Uhr mit einem kurzen Gottesdienst eröffnet. Herzliche Einladung.