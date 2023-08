Die Erde brennt ! Und was machen wir ?

Foto: picture alliance / dpa / J. Walzberg

Traurige Nachrichten von ringsumher: Hitze- und Dürrewellen, Wald- und Buschbrände, Tote. Und das alles nicht irgendwo draußen in der menschenleeren Savanne: am Dienstag dieser Woche musste sogar ein Vorort v. Athen, Aspropyrgos, teilw. evakuiert werden!

Diese Entwicklungen sind nicht neu, auch wurden sie uns von d. Wissenschaft lange schon angekündigt – als Folge davon, dass wir durch das Verbrennen von Kohle, Gas u. Öl viele Milliarden Tonnen an klimaschädlichem Kohlendioxid in d. Atmosphäre eingeleitet haben. Aber nun spitzt sich die Lage offensichtlich immer mehr zu! Eine der vielen Auswirkungen: die bewohnbaren u. bewirtschaftungsfähigen Flächen dieser Erde schrumpfen, so dass immer mehr Menschen ihre ausgedorrten Heimatregionen verlassen müssen, weil für sie u. ihre Familien dort keine Existenz mehr möglich ist.

Aber was hat das mit uns hier zu tun? Immer noch machen es sich viele bequem und sagen: “Wir hier in dem kleinen Deutschland, wir tragen doch nur zwei Prozent zum weltweiten Klimagas-Ausstoß bei – wir können das Klima also nicht retten. Also lasst uns so wie bisher auf großem Fuß weiterleben – denn um den Verbrauch von Heizöl, Erdgas, Benzin u. Flugzeug-Treibstoff zu vermindern, müssten wir uns im täglichen Leben da u. dort umgewöhnen, zudem müssten wir viel Geld in bessere Technik investieren – Geld, welches wir viel lieber in weiteren Konsum stecken möchten.”

Tja – aber wer so spricht, leugnet damit unsere Mitverantwortung für das jetzige Desaster: denn wir hier in Deutschland verursachen pro Kopf das Doppelte (!) an Klimagasen, verglichen mit dem Weltdurchschnitt. Mit welchem Recht nehmen wir das für uns in Anspruch? Ausgerechnet wir – wo wir doch mit unserem Wissen u. unseren Investitionsmöglichkeiten von unserem übergroßen Anteil am Klimaschaden wegkommen könnten!

Es geht also nicht darum, dass Deutschland ganz allein “das Weltklima retten” müsste – aber dass wir endlich unseren gerechten Anteil dazu beitragen, das gebietet der menschliche Anstand.