„Die eigene Gesundheit in die Hand nehmen“

Tag der Naturheilkunde am 13. November in der Festhalle in Denkendorf.

Der Naturheilverein Esslingen lädt mit vielen interessanten Ausstellern und hochkarätigen Referenten zu einem spannenden Gesundheitstag in die Festhalle in Denkendorf am Sonntag 13. November von 10.00 – 18 Uhr ganz herzlich ein.

„Heilung durch Wasser“ ist der diesjährige Leitspruch des Deutschen Naturheilbunds, unter dem bundesweit Aktionen und Gesundheitstage veranstaltet werden.

Um 10.30 Uhr ist der Eröffnungsvortrag „Heilung durch Wasser“ mit der Vizepräsidentin des Deutschen Naturheilbunds, Ursula Gieringer. Danach die weiteren hochinteressanten Vorträge “Wasser, Wickel und Auflagen“ praktische Anleitung zur Selbsthilfe mit Dorothea Endress, „Das menschliche Chamäleon“ Einblicke in das Phänomen Narzissmus mit Tina Wahren, „Gesund bleiben, wieder gesund werden“ ein immer wieder hochaktuelles Thema mit Horst Boss, Wissenschaftlicher Beirat beim DNB.

Der Naturheilverein möchte interessierten Menschen bewährtes naturheilkundliches Wissen für eine ganzheitliche Gesundheit vermitteln.

Dazu werden neben den Vorträgen ca 30 Aussteller, Heilpraktiker und Therapeuten wertvolle Anregungen geben. Sie können die Smovey Ringe ausprobieren, auf dem Mini Trampolin schwingen und vieles mehr.

In der vielfältigen Ausstellung geht es rund um Gesundheit und Wohlbefinden u.a. um frisch gepresste Öle, natürliche Kleidung, gesundes Schlafen, Mineralien, gesundheitsfördernden Schmuck, Aurafotografie, Naturhaarfarben, Klangschalen, Massagen und vieles mehr. Probierstände, gesunde Leckerbissen und leckere Kuchen werden den Gesundheitstag kulinarisch bereichern. Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen. Die Ausstellung und Infostände sind frei.

Vortragsprogramm 8,-€/ Mitglieder 5,-€

Weitere Informationen über den Naturheilverein und den Tag der Naturheilkunde: www.naturheilverein-esslingen.de oder Elke Wörfel 07153-71949