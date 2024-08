Die Bläserklasse für Erwachsene startet wieder!

Foto: Matthias Ertel

„In drei Monaten zum Weihnachtslied“

Bläserklasse für Erwachsene – mit diesem gemeinsamen Projekt für ehemalige Musikerinnen und Musiker sowie für Neueinsteiger startet die Stadtkapelle Esslingen und die Musikvereine Liebersbronn und Wäldenbronn nach den Sommerferien.

Sie haben Freude an Musik und wollten schon immer mal ein Instrument lernen? Sie spielen bereits ein Instrument und haben länger pausiert? Lernen Ihre Kinder gerade ein Instrument und Sie möchten einfach mitstarten? Oder die Kinder sind aus dem Haus und Sie haben Zeit?

Dann sind Sie genau richtig in der Bläserklasse für Erwachsene!

In einer Gruppe mit Gleichgesinnten macht es noch mehr Spaß! In der Bläserklasse erlernen die Musikerinnen und Musiker in einer kleinen Gruppe ihr Wunschinstrument und es wird von Anfang an gemeinsam musiziert. Jeder kann mitmachen – es sind keine musikalischen Vorkenntnisse erforderlich. Neben Anfängern ohne jede Altersbegrenzung sind insbesondere auch Wiedereinsteiger oder Umsteiger von anderen Instrumenten willkommen. Die Bläserklasse für Erwachsene steht ab September allen Interessierten offen. Bis Dezember 2024 ist die Teilnahme an der Bläserklasse mit Instrumentalunterricht und Orchesterstunde für 50 Euro pro Monat als Schnupperangebot möglich.

Wie, Wann und Wo?

45 Minuten Instrumentalunterricht in Kleingruppen und 45 Minuten gemeinsame Orchesterprobe pro Woche.

Unterrichtszeiten nach Absprache, voraussichtlich Mittwoch oder Donnerstag

Informationsabend und Auftaktbesprechung

* Mittwoch 18.9. | 19:30 Uhr Bürgerhaus RSKN | Sulzgrieser Straße 170 | 73733 Esslingen

* Donnerstag 19.9. | 19:30 Uhr im Alten Schulhaus | Im Gehren 3/1 | 73732 Esslingen

Infos und Anmeldung: stadtkapelle-esslingen.de/bkfe

MVW-Ansprechpartner:

Uwe Eberspächer | T: 0163 4662767 | info@mv-w.de

Weitere Infos auch unter www.mv-w.de