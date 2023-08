Die Ballade vom „Schlaf und Traum“

Foto: Schietinger

„Glücksspirale“ haben Hornisten selbst ihr Instrument liebevoll genannt, und der Spitzname gilt nicht nur für das berühmte Thema aus „Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28“ von Richard Strauss.

Im 19. Jahrhundert haben sich „Hörnerklang“ und „Jagdgesang“ oft und gerne gereimt. Diese Zeiten sind vorbei. Geblieben ist die signifikante Wirkung beim Einsatz eines Horns und seiner edlen Klangfülle. Schon die erste aufwärtsstrebende Quint gibt das Gefühl, dass hier etwas Besonderes geschehen ist und wird.

Bei der Veranstaltung „RSKNmusiziert“ am 18. November um 19 Uhr in der Ev. Kirche Sulzgries braucht der Hornist tatsächlich große innere Ruhe bei der Uraufführung der Ballade „Schlaf und Traum“ für Horn und Streicher von Wolfgang Layer. Das Stück stellt große Forderungen an das Soloinstrument, wenn der spätromantische Beginn die Melodie sanft swingend durch die Höhen und Tiefen einer Traumlandschaft führt, auf der Suche nach unvergänglichen Momenten von Wärme und Glück.

Die Geschichte dieser Ballade beginnt im Jahr 1985 mit der Improvisation auf einem Roland JX-8P, festgehalten auf einem 38 cm/s Mastertape, das im Anschluss daran sieben Umzüge und 35 Jahre überlebte, bis es wiederentdeckt und für das RSKN-Projekt instrumentiert wurde. Wann? Am 18.11.2023 in der Evang. Kirche Sulzgries Info: RSKNmusiziert@gmx.de