Die Bäume in unserer Stadt

Foto: Stadt Esslingen

Bäume sind wirklich unsere Freunde: viele verschiedene stehen bei uns entlang der Straßen, in den Parks, am Neckarufer, in den Friedhöfen – und natürlich auch im Stadtwald.

Es ist ja allgemein bekannt: Bäume “saugen” erhebliche Mengen von klimaschädlichem Kohlendioxid aus der Luft, versorgen uns im Gegenzug mit lebensförderndem Sauerstoff. Und sie wirken als natürliche Klimaanlagen, indem sie ständig Feuchtigkeit ausdünsten und so in ihrer Umgebung die Sommerhitze dämpfen. Die hitzegeplagte Stadt Esslingen betreibt daher eigens ein Baum-Förderprogramm. Auch, weil uns im Sommer der Schatten von Bäumen schützt und wohltut. Wer schon mal Zeit in einem echten Biergarten verbracht hat, wird das bestätigen können.

Aber Hand aufs Herz: kennen wir unsere Baum-Freunde auch wirklich? Wenigstens ihren Namen? Noch besser wäre, wenn wir etwas über ihre jeweiligen Besonderheiten wüssten. Doch wer will schon dicke Bücher wälzen, um seinem Baum-Freund vor der Haustüre oder beim Lieblings-Café näherzukommen?

Deshalb hat der BUND dieser Tage einen kostenlosen Flyer herausgebracht. Auf insgesamt 20 Seiten werden die wichtigsten Baumarten unserer Heimat portraitiert – von Bergahorn über Platane bis Winterlinde. Diesen Flyer finden Sie zum Herunterladen auf www.bund.net. Sie können aber auch schreiben an info@bund-esslingen.de, dann senden wir Ihnen den Flyer gerne zu.

In diesem Flyer wird übrigens auch auf eine neue, vom BUND entwickelte App hingewiesen. Sie trägt den Titel “Mein Baum” und ist sowohl über den App Store wie auch über Google Play verfügbar. Sie möchte Interessierte dazu einladen, eine Zeitlang auch etwas tiefergehende Baum-Freundschaften in der näheren Umgebung zu pflegen.