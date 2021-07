Die Anker sind wieder gelichtet.

Foto:

Gut acht Monate ist es her, dass der Shanty-Chor der MK „Tsingtau“ zum letzten Mal am 11. Oktoner 2020 öffentlich aufgetreten ist und zwar im Pflegeheim Hohenkreuz. Damals unter strengen Hygiene-Vorschriften: Draußen im Hof, Mindestabstand zwischen den Sängern 2 m und die Bewohner isoliert hinter Fensterscheiben. Umso erfreulicher war es, als wir jetzt nach langer Ankerliegezeit am 26. Juni 2021 die Anker wieder lichten konnten und uns der erste Auftritt wieder ins Pflegeheim Hohenkreuz führte. Diesmal aber schien die Sonne und sowohl die Musiker als auch die Heimbewohner konnten draußen das schöne Wetter genießen. Aber noch wichtiger als das Wetter war der wieder mögliche Blickkontakt zwischen Publikum und Shanty-Chor.

Gleich einen Tag später erfogte der zweite Auftritt in der Rettichbar. Es war Sonntag. Der Biergarten der Rettichbar war gut vorbereitet und es war eine tolle Atmosphäre mit herrlichem Sonnenschein, angenehmer warmer Temperatur und im Schatten der großen Kastanienbäume als der Shanty-Chor zu einer dreistündigen musikalischen Seereise auslief und alle Besucher mitnahm. Da fühlten sich nicht nur die vielen Gäste wohl, sondern auch die Mitglieder des Shanty-Chores.