Dicker Turm beim Jugend-RegioCup in Altbach

Foto: Sören Hader

Die Jugendabteilung des Dicken Turms nahm am 26.9. mit sieben Spielern an der sog. Challenge-Gruppe des RegioCups in Altbach teil. Das ist gleichzeitig interner Vereinsrekord für Kinder und Jugendliche bei einem öffentlichen Turnier. An diesem Nachmittag gab es fünf Runden Schnellschach (d. h. 15 Minuten Bedenkzeit pro Partie). Insgesamt nahmen am Challenger 18 Kinder diverser Vereine der Region teil. Der Start war für unsere jungen Schachfreunde mit mehreren Siegen und Niederlagen durchwachsen. Sowohl für unsere Turniererfahrenen wie auch unsere Neulinge war es ein gutes Training und bot praktische Erfahrungen beim Spiel mit der Schachuhr. Timo Metzger holte mit drei Punkten aus fünf Partien den 7. Platz, vor Jonathan Arnold (8. Platz, 3 Punkte) und Felix Forster (10. Platz, 3 Punkte). Auf Platz 11 kam Avyaan Anand, der sich leider zweimal in der Eröffnung Matt setzen ließ, aber über das Jahr immer besser Schach spielt. Auf Platz 13 kam Dhanan Jagadesan Krishnapriya, der noch mehr Punkte holen könnte, wenn er das Mattsetzen öfters üben würde. Nils Fessler kam auf Platz 15, der eine gute Ausdauer zeigte und noch zwei Siege zum Schluss holte. Für unser jüngstes Mitglied Shivachand Varthamanan war es das erste Turnier überhaupt. Auch wenn es nur Platz 18 wurde, zeigt er gute Ansätze für die kommenden Jahre. Die Aktivitäten im Jugendschach gehen im Oktober weiter. Zum einen startet die zweite Vereinsmeisterschaft der Schüler in diesem Jahr. Zum anderen startet am 10.10. die Spielgemeinschaft mit dem Freibauern zum ersten Mal in der U20-Liga des Schachbezirks. An den ersten fünf Brettern sind gemeldet: Marc und Lea Klopfer, Jonathan Arnold, William Green und Timo Metzger.

