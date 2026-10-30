Dialog ist die Voraussetzung fürs Zusammenleben

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Nur wenn wir miteinander reden und zuhören, entsteht Vertrauen, können wir Sorgen teilen, Konflikte klären und auch die schönen Momente richtig genießen. In einer Zeit, in der Polarisierung zum Geschäftsmodell geworden ist, ist der Dialog das Heilmittel, um unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Deswegen veranstalten wir drei Bürgerdialoge im Alten Rathaus von Esslingen, jeweils um 19:30 Uhr.

Am 06.11.2026: „Unheilige Allianz – Linke und Islamisten gegen Juden und Israel“. Vortrag und Buchpräsentation von Alexander Beresowski, Journalist, stellvertretender Vorsitzender von „Juden in der AfD“.

Am 20.11.2026: Dr. Bernhard Pepperl spricht über die Zukunft der Krankenhausversorgung: „Wie geht es weiter mit den Krankenhäusern in Baden-Württemberg?“

Und am 11.12.2026: „Weihnachtlicher Jahresausklang“ – Ein gemeinsamer Abend zum Abschluss des Jahres.

Sie sind ganz herzlich zu allen drei Abenden eingeladen.

Die Alternative für Deutschland ist die beliebteste Partei Deutschlands. Warum ist das so? Wir sind die Friedenspartei: keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, keine Soldaten in fremde Kriege. Wir sind die Partei der Generationenverantwortung: keine Verschuldung auf Kosten zukünftiger Generationen. Wir sind die Partei der deutschen Einheit: Wir bringen Ost- und Westdeutschland politisch zusammen. Wir sind die Partei der wirtschaftlichen Vernunft: keine Klimarettung im Alleingang. Wir sind die Partei der Freiheit: weniger Staat, weniger Steuern, weniger Umverteilung, mehr Eigenverantwortung.

Aber: Nobody is perfect! Helfen Sie uns, noch besser zu werden. Wir freuen uns auf den Dialog!

Ihre Stadträte der AfD im Esslinger Gemeinderat:

Stephan Köthe, Alexander Anderka und Jürgen Häußler