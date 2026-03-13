Dialog-Iftar bringt Menschen in Esslingen zusammen

Foto: ESBI e.V.

Unter dem Motto „Gemeinsam am Tisch – Begegnen. Teilen. Verbinden.“ veranstaltete die Esslinger Bildungsinitiative (ESBI e.V.) am Dienstag, den 3. März 2026, im Bürgersaal des Alten Rathauses einen interkulturellen Dialog-Iftar-Abend. Rund 85 Gäste aus unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen kamen zusammen, um einen Abend der Begegnung und des Austauschs zu erleben.

Nach dem Empfang eröffnete die Musikgruppe Dilbeste den Abend mit einer musikalischen Einstimmung und sorgte für eine herzliche Atmosphäre.

Im Anschluss stellte der Verein seine Arbeit vor. Die Esslinger Bildungsinitiative engagiert sich seit Jahren für Bildung, Dialog und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region. Ein kurzer Film vermittelte Einblicke in die Bedeutung des Fastens im muslimischen Monat Ramadan. In einem Impulsvortrag zum Thema Dialog und gesellschaftlicher Zusammenhalt wurde betont, wie wichtig persönliche Begegnungen und gegenseitiges Verständnis für ein friedliches Miteinander sind.

Mit dem Sonnenuntergang und dem Gebetsruf begann das gemeinsame Fastenbrechen (Iftar). Anschließend sprachen Vertreter dreier Religionen Gebete sowie Worte der Dankbarkeit und Besinnung für Frieden, Respekt und ein gutes Zusammenleben.

Ein interaktives Kahoot-Quiz zum Fasten in den abrahamitischen Religionen und zum interreligiösen Dialog sorgte anschließend für Austausch unter den Gästen. Der Abend klang bei Tee und Gesprächen in freundlicher Atmosphäre aus.

Der Verein ESBI sieht solche Veranstaltungen als wichtigen Beitrag zur Förderung von Dialog und gegenseitigem Verständnis in der Stadtgesellschaft.



Kontakt:

www.esbi-ev.de | info@esbi-ev.de

Instagram: @esslinger_bildungsinitiative