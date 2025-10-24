DHH 2026/2027 Veranstaltung für die AG BA

Foto: AG BA

Die Stadt Esslingen am Neckar hat die Arbeitsgemeinschaft der Bürgerausschüsse (AG BA) am 21.10.2025 umfangreich über die aktuellen Pläne zum Doppelhaushalt 2026/2027 informiert. Erster Bürgermeister Rust, Bürgermeister Sigel sowie das Team aus der Stadtkämmerei haben die anwesenden Bürgerausschüsse (BAs) über die geplanten Vorhaben in den Bezirken informiert.

Die Nachfragen der BAs wurden mitgeschrieben, teilweise direkt beantwortet oder werden im Nachgang von der Geschäftsstelle der Bürgerausschüsse nachgereicht.

Einige Fraktionsvorsitzende aus dem Gemeinderat waren ebenfalls vor Ort und konnten sich direkt mit den BAs austauschen.

Dies war ein weiterer erfolgreicher Dialog zur lebendigen Demokratie!

Die BAs werden in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen und kämpfen weiterhin für Ihren Bezirk vor Ort. Ebenso wird weiterhin eine breite Beteiligung vom Gemeinderat und der Verwaltung gewünscht.

Einige BAs sind bereits auf Instagram vertreten, schauen Sie gerne einmal rein um keine News zu verpassen.

Weitere Informationen zu den BAs finden Sie unter: Bürgerausschüsse | Esslingen