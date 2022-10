Deutschlandweite Aktion kommt nach Esslingen

Foto: S. Bade-Bräuning

Ein Aufruf zum Frieden und ein Plädoyer für die Freiheit aller Menschen ist das Konzert „Deutschland singt und klingt“, welches am 3.10., 19 Uhr zeitgleich in zahlreichen deutschen Städten erklingt.

Chöre und Instrumentalensembles musizieren aus Anlass des Nationalfeiertags ein breites Spektrum an Liedern und lassen Songs wie „We Shall Overcome“, „You Raise Me Up“ sowie traditionelle Chorsätze von Schütz, Beethoven und anderen erklingen.

Der Esslinger Liederkranz e.V. 1827 bringt diesen Event in die Ritterstraße und wird dort auf der Aktionsfläche vor dem Amtsgericht zu hören sein. Liedtexte werden zur Verfügung gestellt, Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Vielleicht inspiriert es ja sogar den einen oder anderen, auch selbst regelmäßig zu singen? Die Sängerinnen und Sänger würden sich sehr freuen! Der Eintritt ist frei. Moderation: Klaus Hummel. Infos unter www.esslinger-liederkranz.de sowie unter www.3oktober.org