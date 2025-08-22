Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Esslingen e. V.

Foto:

Ehrenamtliche Arbeit ist ohne Fördermitglieder nicht möglich

Fördermitglieder haben viele Vorteile

Das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Esslingen e.V. startet am 08.09.2025 eine Werbe Aktion um neue Fördermitglieder zu gewinnen, die die Aufgaben der Hilfsorganisation finanzell und ideell unterstützen. Zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben in der Sozialarbeit, der Jugendarbeit und im Katastrophenschutz ist das Deutsche Rote Kreuz auf die Hilfe der Bevölkerung angwiesen.

In den nächsten Tagen werden DRK Beauftragte in Esslingen unterwegs sein.

“Wir wollen mit der Aktion auf unsere wichtigen gesellschaftlichen und sozialen Aufgaben aufmerksam machen “, so DRK-Ortsvereinsvorsitzende Margit Schmidt-Rieger.

“Letztlich kann jeder einmal auf unsere Hilfe angwiesen sein”.

Darüber hinaus unterstützen Fördermitglieder mit ihrem Beitrag auch direkt die Arbeit und Projekte des DRK – Ortsvereins Esslingen e.V.

” Jeder Betrag kommt den Menschen hier vor Ort zugute ” , versichert Frau Schmidt-Rieger.

Fördermitglieder haben einige persönliche Vorteile: So sind im Mitgliedsbeitrag die Rückholung aus dem In- und Ausland im Notfall und ein kostenloser Anschluss des ” Hausnotrufes” enthalten.

Wichtig zu wissen: Die DRK Beauftragten können sich ausweisen und nehmen keine Bargeldspenden entgegen.

Informationen zur Fördermitgliedschaft erhalten Sie direkt beim DRK Kreisverband Esslingen e.V. unter Tel. 0711-39005 722