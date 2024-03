Foto: TSV Berkheim

Was für ein phänomenales Ergebnis! Unsere Fußballer haben in der Kreisliga A den Lokalrivalen TSG Esslingen auf dem Zollberg mit 6:1 bezwungen. Einen Sieg in dieser Höhe hatte im Derby, noch dazu beim aktuellen Tabellenzweiten, wohl niemand erwartet. Umso ausgelassener war der Jubel danach. “Derbysieger, Derbysieger,..” riefen die Spieler und hüpften vor Freude. Durch den vierten Sieg in Folge verbessert sich der TSV Berkheim auf Platz vier der Tabelle und setzt sich damit in der Spitzengruppe fest.

Bemerkenswert war im Derby auch, dass die sechs Berkheimer Tore von sechs verschiedenen Spielern erzielt wurden. Den Anfang machte Kapitän Sebastian Franken mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter in der 32.Minute. Danach kontrollierte der TSV das Spiel und legte durch Nils Müller in der 40.Minute zur 2:0-Pausenführung nach. Allerdings: Wie schon in der Vorwoche beim Rückrundenauftakt gegen Baltmannsweiler gab es auch beim Derby gegen die TSG zu Beginn der 2.Halbzeit einen Bruch im Berkheimer Spiel. Als die TSG dann in der 70. Minute durch Marc Härtle auf 1:2 verkürzen konnte, drohte das Spiel gar zu kippen. Dann allerdings schwächten sich die Zollberger selbst, Torschütze Marc Härtle bekam in der 75. Minute die Rote Karte wegen Beleidigung und musste vom Platz. Das TSV-Team nutzte diese Überzahl sofort und konnte in der 78. Minute nach einem schönen Angriff durch den kurz zuvor eingewechselten Benni Storz auf 1:3 erhöhen. Danach hatten die Gastgeber nichts mehr entgegen zu setzen und es ging Schlag auf Schlag: In der 85. Minute verwandelte Tim Schleehauf einen direkten Freistoß wunderschön zum 1:4. In der 87. Minute schlenzte der eingewechselte Domenic Spohn den Ball herrlich zum 1:5 ins Eck. Und den Schlusspunkt setzte der ebenfalls eingewechselte Victor Bischof, nach schöner Vorlage von Domenic Spohn konnte er zum 1:6-Endstand einschieben.

Am Sonntag (15.15 Uhr) empfängt der TSV Berkheim den TSV Köngen II auf dem Kunstrasenplatz beim Berkheimer Waldheim.