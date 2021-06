Der Stadtseniorenrat startet neu

Foto: Roland Geltz

Darauf mussten wir alle lang und länger warten. Seit Mitte März 2020 stellte der Stadtseniorenrat Esslingen alle Aktivitäten ein. Corona war ausgebrochen. Den Lockdown mit dem man COVID-19 bekämpfte, wurde im Frühherbst etwas gelockert ehe man endgültig die bundeseinheitliche Notbremse zog. Nun – Juni/Juli – sieht man aber Licht am Ende des Tunnels. So starteten in dieser Woche bereits die in Zusammenarbeit mit der Stadt angebotenen Bewegungstreffs. Wieder begleiteten die SSR-Mitarbeitenden. Maximal 20 Personen dürfen sich beteiligen oder eine weitere Gruppe mit Abstand zulassen.

Weil sich die vom Verein in den Vorjahren organisierten beliebten Wanderungen wieder auf den Weg machen dürfen, traf sich das Leiter*innenteam und legte erste Schritte fest. Jeden Monat sollen jeweils mittwochs zwei Wanderungen organisiert und begleitet werden. Auf der Wunschliste stehen zunächst: Von Hohengehren zum Jägerhaus, von Berkheim zum Schloßgut Köngen, von Wäldenbronn zum Gipfelkreuz Katzenkopf, Stetten – Eichensee – Yburg, Berkheim, Rüdern – Rotenberg – Grabkapelle, von Ötlingen nach Kirchheim.

Details werden in der ZWIEBEL oder ESSLINGER ZEITUNG veröffentlicht und mit Handzetteln geworben. Auch in der Homepage des Stadtseniorenrats www.ssr-es.de unter „Angebote“ anklickt.

SSR-Freitagssprechstunde

Wer sich von der Esslinger Initiative e.V., unterstützt mit Unterlagen und individuellen Beratungen in Fragen zu vorsorgenden Papieren (z.B. Patientenverfügungen) kostenlos helfen lassen will, kann am kommenden Freitag, 02. Juni zwischen 9 und 11 Uhr mit Heinz Reutter telefonisch (0711) 35 74 20 einen Beratungtermin vereinbaren. Er begleitet im Forum Esslingen, Schelztorstraße 38 die Sprechstunde des Stadtseniorenrats. Im Rahmen der derzeit geltenden Corona-Verordnungen empfiehlt es sich, möglihst keinen persönlichen Kontakt mit ihm zu suchen. Gerne beantwortet er die Fragen der Anrufer*innen und informiert über Angebote des Stadtseniorenrats.