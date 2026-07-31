Der Planungsbeirat Esslingen lädt ein

Foto: Bräuning Architekten

Am Montag, 3. August 17 Uhr eröffnet die Ausstellung des Strategiedialogs Baden-Württemberg in der Villa Schmückle, dessen zentrales Thema die Aktivierung leerstehender Gebäude zu Schaffung von Wohnraum ist. Zu dieser öffentlichen Veranstaltungsreihe laden die Architekten für Esslingen ein.



Unter dem Motto „Kultur in der Villa“ findet am Freitag, 7.8., 18 Uhr ein musikalisches und künstlerisches Programm statt. Am Dienstag, 18.8., 18 Uhr starten Fachvorträge zum Thema Wohnraumschaffung mit der Gruppe Strategiedialog Baden-Württemberg. Anschließend werden bei kühlen Getränken und Snacks Diskussionsmöglichkeiten angeboten mit Architektinnen des Planungsbeirates, Mitgliedern des Stadtrates sowie MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Energieberatern, Handwerkern und Immobilienexperten. Ein spannendes Thema ist, welche Möglichkeiten die Neuerungen in der Bauordnung bieten.

Die Location befindet sich in der Berliner Str. 17, 73728 Esslingen, der Eintritt ist frei. Interessierte sind herzlich eingeladen, um Anmeldung wird gebeten unter info@braeuning-architekten.de; Information zum Thema: www.mehr-leben-im-eigenheim.de/ausstellung-bw.de