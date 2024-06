Der Nachbarschaftsflohmarkt, eine echte Alternative!

Foto: I.Strauss

Alles ist vorbereitet. Das Festzelt des Sängerkranzes St. Bernhardt- Wiflingshausen steht. Die Flohmarktstände sind an die verschiedensten Standbeschicker aus der Nachbarschaft vergeben. Was jetzt noch fehlt: sind Sie liebe Besucher und Besucherinnen.

Die Standbeschicker, die Mitglieder des Sängerkranzes und des Bürgerausschusses St.Bernhardt warten voller Tatendrang und würden Sie sehr gerne anlässlich des Nachbarschaftsflohmarktes am Samstag, 15.06.024 zwischen 10:00 und 14:00 Uhr auf dem Gelände des Sängerkranzes in der Alten Talstraße 10 begrüßen. Und nun liebe Leute groß und klein, es müssen nicht nur Nachbarn sein! Kommt und stöbert durch das vielseitige Angebot des Marktes, sucht und findet das lang Erwünschte, lasst Euch zum gemütlichen nachbarschaftlichen Beisammensein nieder. Diskutiert mit dem Bürgerausschuss Eure Sorgen und Nöte mit der Stadtverwaltung, dem ÖPNV und sonstigen Dingen des täglichen nachbarschaftlichen Lebens. Es liegt an Euch. Nutzt die Gunst der Stunde. Besucht den Nachbarschaftsflohmarkt, am besten zusammen mit Nachbarn, Verwandten, Bekannten und Freunden.

Wir freuen uns! ww.ba-stbernhardt.de