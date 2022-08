Der MVL sagt DANKE!

Foto: S. Weiss

HERZLICHEN DANK an alle, die in irgendeiner Art und Weise am Gelingen unseres Sommerfestes beteiligt waren!!! Ihr alle seid Spitze!

Die vielen Gäste und die tolle Stimmung bei unserer MVL-Nacht der Schlager war genial und fast wieder ein MVL-Montagabend wie in längst vergangenen Zeiten! Dankeschön!



Vorausschau: Ferienhocketse am 25. August

Am Donnerstag, 25. August 2022, findet unsere Ferienhocketse am oder im Alten Schulhaus, Im Gehren 3/1, statt. Beginn ist ab 18.00 Uhr.

Unsere Ferienhocketse ist kein offizielles Fest, sondern ein gemütliches Zusammentreffen der Vereinsmitglieder samt Freunden in der Ferienzeit.

Wir bieten einen frisch gebackenen Fleischkäse und Bauch an sowie Getränke aller Art. Salatspenden, andere kulinarische Köstlichkeiten sowie Desserts sind jederzeit willkommen. Wir freuen uns auf Euren Besuch!

