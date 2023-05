Der Mensch ist, was er isst

Foto: Helga Schulz Blank

„Die Nahrung ist nur dann zuträglich und gesund, wenn sie der Natur des Menschen zuträglich ist und von ihr verarbeitet wird.“ Sebastian Kneipp – Ernährung – eines seiner 5 Elemente. Es geht um gesunde Nahrungsaufnahme, aber auch um das gemeinsame Essen, das Miteinander, den sozialen Austausch und Kommunikation. Wir, der KneippVerein, widmen uns im Mai und Juni speziell diesem Thema.

Entscheidend ist nämlich nicht nur, was man isst, sondern wie man es isst. Achtsamkeit und Rituale beim Essen sind wichtig. Für Sebastian Kneipp war das Leben im Einklang mit den Jahreszeiten wichtig, was natürlich auch die Nahrungsmittel betraf. Heute spricht man von Saisonalität, Regionalität und Nachhaltigkeit. Der Trend zum Selbstanbau von Gemüse und Kräutern und zum bewussten Verzehr von Lebensmitteln aus der Region und biologischer Landwirtschaft hält an. Auch hier war Kneipp seiner Zeit weit voraus.

Probieren Sie doch einmal: Vegane Muffins mit Banane und Haferflocken ohne Zucker:

Für den Teig: 4 Bananen – 120 ml Hafermilch – 100 g Dinkelmehl – 80 g zarte Haferflocken – 2 TL Backpulver- 2 TL Zimt – Abrieb einer Biozitrone – und ihrem Saft – Mark einer Vanilleschote.

Ofen auf 180 Grad vorheizen – Muffinsform vorbereiten- Bananen pürieren – Hafermilch und restliche Zutaten langsam unterrühren – Teig einfüllen und 20 Minuten backen.

Das könnte doch auf den Pfingstausflug gut mitgenommen werden. Wir wünschen Ihnen ein frohes Pfingstfest mit hoffentlich gutem Wetter für Wanderungen, Picknicks und Bewegung, Spaß und Spiel in der Natur.

Ihre Helga Schulz Blank, Teil.: 01704755442 – helgaschulzb@gmail.com