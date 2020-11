Der Herbst ist da – mit einer besonderen Stimmung

Das bekannte Kinderlied „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…“ ist sehr melodisch und fröhlich und gut geeignet, positive Herbststimmung aufkommen zu lassen. Auch die Natur zeigt uns derzeit die ganze farbliche und bunte Vielfalt des bisher sehr warmen und sonnigen Herbstes. Da bietet es sich geradezu an, wie Frederik die Sonnenstrahlen und die Farben zu sammeln, um gut durch die nächsten Monate zu kommen.

Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) ist vom sog. Lockdown light nur teilweise betroffen, darf als Bildungseinrichtung bestimmte Veranstaltungen durchführen. Da wollen wir in begrenztem Umfang unter Beachtung der Hygieneregeln auch tun. „Eltern wollen das Beste für ihre Kinder“ heißt es am 30.11. ab 19 Uhr bei der FBS in der Berliner Straße 27. Die Pädagogin Solveig Hummel wird im Rahmen der Vortragsreihe zu Erziehungsfragen näher beleuchten, was das Beste für Kinder ist.

Ab 11. Januar startet die FBS mit dem Jahresprogramm 2021. Nähere Infos und das komplette Programm unter www.fbs-esslingen.de