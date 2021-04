Der Esslinger Handball konzentriert seine Kräfte

Foto: SGE

Drei Jahre nach der Gründung der JSG Team Esslingen als Jugendspielgemeinschaft von SG Esslingen und Team Esslingen, haben die beiden Spielgemeinschaften nun den nächsten Schritt vollzogen. Zur kommenden Saison 21/22 starten die Vereine in einer gemeinsamen Spielgemeinschaft. Da der einzigartige Vereinsname TEAM Esslingen den Geist des Mannschaftssports widerspiegelt, haben sich die beteiligten Vereine darauf verständigt, diesen weiterzuführen.

Es waren viele vertrauensvolle Gespräche zu führen und auch einige emotionale Hürden zu überwinden, bis in diesen Tagen die Verträge von allen beteiligten Stammvereinen unterzeichnet werden konnten. Damit sind zwei Drittel der Esslinger Handballvereine (TSV Berkheim, TSG Esslingen, Turnerschaft Esslingen, TSV RSK Esslingen) gemeinsam unter einem Dach vereint. Räumlich in weiten Teilen des Stadtgebiets vertreten, ist das neu formierte TEAM eine wichtige sportliche und gesellschaftliche Komponente für Esslingen und bietet dem Handball eine langfristige Perspektive.

In der neuen Spielgemeinschaft soll jeder seinen Platz finden – egal ob auf Leistungsniveau oder im Breitensport. 16 Jugendmannschaften, sechs aktive Mannschaften und insgesamt über 500 Mitglieder bilden hierfür ein starkes Fundament für die Zukunft. Die sportliche Spitze bilden die Männer 1 in der Verbandsliga und die Frauen 1 in der Bezirksliga. Jetzt gilt es, zusammenzuwachsen und aus diesen Voraussetzungen das Allerbeste für unseren Sport zu machen – es geht immer weiter, wir sind ein TEAM.

Alle weiteren Informationen über das neue TEAM Esslingen finden Sie zeitnah unter www.team-esslingen.de und in den sozialen Netzwerken.