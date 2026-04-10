Der Dicke Turm beim weltgrößten Open

Foto: Jochen Fuchs

Von Gründonnerstag bis Ostermontag fand in Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle wieder das weltgrößte offene Schachturnier statt – am Start die halbe Weltspitze und zahlreiche Amateurinnen und Amateure aus aller Herren Länder. In neun Runden maßen sich über 3.500 Teilnehmende (abermals neuer Rekord!) in diversen Unterturnieren, v. a. auch im sogenannten Freestyle Chess, das auf der älteren Idee der Chess960-Spielvariante beruht, bei der die symmetrische Grundstellung der Figuren ausgelost wird (960 Grundstellungen sind dabei theoretisch möglich). Das Hauptturnier mit Freestyle Chess A-Open gewann der deutsche Hoffnungsträger Vincent Keymer. In den einzelnen Unterturnieren schnitten die Teilnehmenden vom Dicken Turm wie folgt ab: Jochen Fuchs im Freestyle B-Open (mit insgesamt 203 Spielerinnen und Spielern) auf Platz 146 mit 3,5 Punkten aus neun Partien. Sören Hader im normalen B-Open (mit 1.531 Leuten das größte Einzelturnier in der Schwarzwaldhalle) wurde 513. mit starken fünf Punkten. Und im C-Open (640 Teilnehmende) erreichten sowohl das Geschwisterpaar Lea und Marc Klopfer (zum ersten Mal bei so einem großen Turnier!) mit jeweils fünf Punkten (198. bzw. 216. Rang) als auch Steffen Wagner mit 5,5 Punkten (156. Platz) super Ergebnisse. Hader hatte in der letzten Runde sogar die Ehre, in seiner Partie gegen die Spielerin und bekannte Streamerin Constanze Wulf live und in voller Partielänge online übertragen zu werden. – Spielabend im Lokal Trödler zur Burgschenke ist jeden Mittwoch ab 18:30 Uhr, schon ab 18 Uhr beginnt das Jugendtraining.