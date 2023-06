Der Canadier-Cup schlägt Wellen

Foto: Joachim Rink

Auf dem Neckar, der sonst so beschaulich dahinfließt, ist richtig was los: Die Mannschaften, die den Canadier-Cup gewinnen wollen, trainieren eifrig die besten Starttechniken, versuchen sich die 200m-Stecke optimal einzuteilen in die verschiedenen Phasen des Rennens bis hin zum Endspurt. Andere Teams sitzen zum ersten Mal gemeinsam im Boot und versuchen zunächst, sich mit den fremden Gerätschaften wie Boot und Paddeln anzufreunden, ohne dabei allzu nass zu werden.Betreut und angeleitet, werden Sie dabei von den erfahrenen Steuerleuten der SV1845, die mit großer Sicheheit und viel Einfühlungsvermögen die am besten angepassten Strategien für jedes Team herauszufinden helfen. Die Teams sind auch sehr unterschiedlich aufgestellt: Einige Jugendmannschaften sind dabei, Mannschaften aus benachbarten Sportvereinen, von Firmen und Schulen -ein kunterbunter Mix. Allen gemeinsam ist aber der feste Vorsatz, das Maximum aus der Mannschaft und aus dem Boot herauszuholen, um in einer der verschiedenen Kategorien – offene Teams, gemischte Teams, Damen-Teams und Jugend-Teams – auf dem Siegertreppchen zu landen und so einen der schönen Preise zu gewinnen.

Der Canadier-Cup wird am Sonntag, 25.06.2023 ausgetragen – also am Tag nach den Esslinger Reichsstadt-Regatten, bei denen über 100 junge Paddler aus ganz Süddeutschland in ihren Rennkajaks auf dem Neckar gegeneinander antreten werden.

Wer sich noch kurzfristig für den Canadier-Cup anmelden möchte, um einen sportlichen und spannenden Action-Sonntag nicht nur zu erleben, sondern auch mitzugestalten, findet alle wichtigen Infos unter www.canadiercup.de.